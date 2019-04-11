Глава пограничной службы США подал в отставку

Москва, 11 апреля. Исполняющий обязанности начальника пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку. Об этом рассказала бывший руководитель министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Как пишет издание The Hill, пограничная служба отвечает за патрулирование границы с Мексикой и Канадой, а также прибрежных вод Флориды и Пуэрто-Рико. Сама Нильсен покинула свой пост в среду, 10 апреля из-за того, что американский президент Дональд Трамп был недоволен отсутствием четкой позиции в миграционном вопросе.

Напомним, 14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета США до сентября 2019 года. Документ предполагает выделение лишь 1,37 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, хотя Трамп запрашивал порядка 5,7 миллиарда долларов. Американский президент согласился подписать закон о бюджете, но захотел получить дополнительное финансирование для возведения конструкции, введя в некоторых районах режим ЧП.