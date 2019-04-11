Москва, 11 апреля. В самолете есть скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых многие не догадываются, Эксперты назвали десять деталей самолета, о которых не знают пассажиры.

По их словам, в самолете есть гудок, благодаря которому воздушное судно может издавать звук, похожий на гудок поезда. Он используется, когда лайнер находится на земле. Как пишет The Sun, кроме того лайнеры управляются не только кнопками и рычагами, но и при помощи двух педалей, расположенных под ногами пилотов.

Многие пассажиры не знают, что подлокотник кресла у прохода может опускаться, если отыскать специальную кнопку. А наклейка с маленьким черным треугольником в салоне самолета означает, что это место с лучшим видом на крыло. Специалисты рассказали, что в современных летательных аппаратах есть аварийная туалетная защелка, благодаря которой бортпроводники могут зайти в занятый туалет.

Немногие догадаются, что во всех иллюминаторах есть отверстие. Дырка предназначена для снятия давления с внутренней панели стекла. Кроме того, в самолете есть секретные спальни, где бортпроводники могут отдыхать при дальних перелетах.

Эксперты уточнили, что в самолете имеются пепельницы. Несмотря на то, что на борту нельзя курить, правила предусматривают наличие места, чтобы было где потушить сигарету. Еще одним элементом, о котором не знают пассажиры, являются желтые крючки на крыле самолета. В случае приземления на воду к крюкам можно прикрепить веревку, чтобы пассажирам было легче выйти из салона через крыло.

Напомним, многие страны приостановили использование Boeing-737 MAX после крушения подобного самолета в Эфиопии. В апреле компания Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX имеет дополнительную ошибку, которая не связана с проблемной системой MCAS. Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее Boeing опубликовала предварительный доклад о результатах расследования крушения самолета в Эфиопии. Согласно данным производителя, 737 MAX имел ошибочный угол ввода «датчика атаки», активировавший функцию MCAS.

Утром 10 марта самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. При схожих обстоятельствах потерпел крушение самолет этой же модели в Индонезии в ноябре прошлого года.

После этого эксперты выступили с заявлением о небезопасности данных бортов.