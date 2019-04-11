Делегация Закса Амурской области передала подарок Ким Чен Ыну

Благовещенск, 11 апреля. Делегация законодательного собрания Амурской области, которая находится с официальным визитом в столице КНДР, передала подарок северокорейскому лидеру. Об этом сообщили в четверг в посольстве России в Пхеньяне.

Согласно информации дипломатического представительства, сувенир лидеру Северной Кореи был передан 10 апреля во время встречи делегации с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Су Еном, который возглавляет в ЦК международный отдел.

Отмечается, что это полотно с изображением Бурейской Гидроэлектростанции, которая находится на реке Бурея в Амурской области. Как подчеркнули в российском посольстве, эту крупнейшую на российском Дальнем Востоке электростанцию восемь лет назад посетил северокорейский лидер Ким Чен Ир. На данный момент на территории ГЭС установлен памятный знак об этом событии, сообщает ТАСС.

Совместная делегация политических партий законодательного собрания Амурской области под руководством главы законодательного собрания Вячеслава Логинова прибыла в Пхеньян в понедельник, 8 апреля.

Как сообщала «Газета.Ru», в начале апреля руководитель МВД России Владимир Колокольцев на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом передал презент для Ким Чен Ына — бронзовый бюст графа Виктора Кочубея.