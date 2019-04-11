ПАСЕ приняла резолюцию по России с призывом восстановить делегацию. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

ПАСЕ приняла резолюцию по России Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую резолюцию по России. Документ призывает Москву назначить делегацию и наконец заплатить взносы в ПАСЕ. В ином случае страну могут исключить из ассамблеи, членом которой, несмотря на санкции, она формально является. Напомним, что после воссоединения России с Крымом в 2014 году, ПАСЕ лишила страну права голоса и других полномочий. В ответ Госдума отказалась от делегации и взносов в европейскую структуру. И вполне очевидно, что до возвращения прав Россия даже под угрозой исключения не выполнит ультиматум Европы.

Евросоюз согласовал отсрочку Brexit Евросоюз вновь согласовал отсрочку для многострадального Brexit. По итогам экстренного саммита в Брюсселе утверждена новая дата — 31 октября. Но пока лишь предварительно. Вопрос осложняется и тем, что в конце мая пройдут очередные выборы в Европарламент. И вполне возможно, что Британия вынужденно примет в них участие. А по мнению премьер-министра страны Терезы Мэй, долгие дебаты по выходу из ЕС приведут к печальном итогам, и Brexit может вообще не состояться.

Гуманитарная катастрофа в «Аль-Холе» Минобороны России тем временем публикует печальную статистику по Сирии. А именно — по лагерю беженцев «Аль-Холь», подконтрольном коалиции во главе с США. По данным ведомства, из-за нехватки еды и лекарств ежедневно здесь гибнут от 10 до 20 человек. В том числе и дети — общее число погибших среди них достигло 235. Можно сказать, что «Аль-Холь» в некотором смысле — брат по несчастью другого не менее известного лагеря «Эр-Рукбан». Минобороны призывает международные организации принять срочные меры для помощи всем беженцам.