ПАСЕ приняла резолюцию по России с призывом восстановить делегацию. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

ПАСЕ приняла резолюцию по России
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую резолюцию по России. Документ призывает Москву назначить делегацию и наконец заплатить взносы в ПАСЕ. В ином случае страну могут исключить из ассамблеи, членом которой, несмотря на санкции, она формально является. Напомним, что после воссоединения России с Крымом в 2014 году, ПАСЕ лишила страну права голоса и других полномочий. В ответ Госдума отказалась от делегации и взносов в европейскую структуру. И вполне очевидно, что до возвращения прав Россия даже под угрозой исключения не выполнит ультиматум Европы.
Евросоюз согласовал отсрочку Brexit
Евросоюз вновь согласовал отсрочку для многострадального Brexit. По итогам экстренного саммита в Брюсселе утверждена новая дата — 31 октября. Но пока лишь предварительно. Вопрос осложняется и тем, что в конце мая пройдут очередные выборы в Европарламент. И вполне возможно, что Британия вынужденно примет в них участие. А по мнению премьер-министра страны Терезы Мэй, долгие дебаты по выходу из ЕС приведут к печальном итогам, и Brexit может вообще не состояться.
Гуманитарная катастрофа в «Аль-Холе»
Минобороны России тем временем публикует печальную статистику по Сирии. А именно — по лагерю беженцев «Аль-Холь», подконтрольном коалиции во главе с США. По данным ведомства, из-за нехватки еды и лекарств ежедневно здесь гибнут от 10 до 20 человек. В том числе и дети — общее число погибших среди них достигло 235. Можно сказать, что «Аль-Холь» в некотором смысле — брат по несчастью другого не менее известного лагеря «Эр-Рукбан». Минобороны призывает международные организации принять срочные меры для помощи всем беженцам.
Заседание СБ ООН по Венесуэле
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по Венесуэле. По этому случаю на встречу прибыл особый гость — вице-президент США Майк Пенс. Но, кажется, что его беспокоила не гуманитарная помощь, а постпред Венесуэлы Самуэль Монкада, которого Пенс попытался выгнать прямо с заседания, а вместо него назначить делегата от лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Однако президент страны Николас Мадуро напомнил, что США не правят в Венесуэле, а потому не могут никому приказывать. И уж тем более всему миру.