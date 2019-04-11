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8:28 11 Апреля 2019

ПАСЕ приняла резолюцию по России с призывом восстановить делегацию. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

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ПАСЕ приняла резолюцию по России

ПАСЕ приняла резолюцию по России с призывом восстановить делегацию. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла новую резолюцию по России. Документ призывает Москву назначить делегацию и наконец заплатить взносы в ПАСЕ. В ином случае страну могут исключить из ассамблеи, членом которой, несмотря на санкции, она формально является. Напомним, что после воссоединения России с Крымом в 2014 году, ПАСЕ лишила страну права голоса и других полномочий. В ответ Госдума отказалась от делегации и взносов в европейскую структуру. И вполне очевидно, что до возвращения прав Россия даже под угрозой исключения не выполнит ультиматум Европы.

Евросоюз согласовал отсрочку Brexit

ПАСЕ приняла резолюцию по России с призывом восстановить делегацию. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Евросоюз вновь согласовал отсрочку для многострадального Brexit. По итогам экстренного саммита в Брюсселе утверждена новая дата — 31 октября. Но пока лишь предварительно. Вопрос осложняется и тем, что в конце мая пройдут очередные выборы в Европарламент. И вполне возможно, что Британия вынужденно примет в них участие. А по мнению премьер-министра страны Терезы Мэй, долгие дебаты по выходу из ЕС приведут к печальном итогам, и Brexit может вообще не состояться.

Гуманитарная катастрофа в «Аль-Холе»

ПАСЕ приняла резолюцию по России с призывом восстановить делегацию. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Минобороны России тем временем публикует печальную статистику по Сирии. А именно — по лагерю беженцев «Аль-Холь», подконтрольном коалиции во главе с США. По данным ведомства, из-за нехватки еды и лекарств ежедневно здесь гибнут от 10 до 20 человек. В том числе и дети — общее число погибших среди них достигло 235. Можно сказать, что «Аль-Холь» в некотором смысле — брат по несчастью другого не менее известного лагеря «Эр-Рукбан». Минобороны призывает международные организации принять срочные меры для помощи всем беженцам.

Заседание СБ ООН по Венесуэле

ПАСЕ приняла резолюцию по России с призывом восстановить делегацию. СОБЫТИЯ ДНЯ. ФАН-ТВ

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по Венесуэле. По этому случаю на встречу прибыл особый гость — вице-президент США Майк Пенс. Но, кажется, что его беспокоила не гуманитарная помощь, а постпред Венесуэлы Самуэль Монкада, которого Пенс попытался выгнать прямо с заседания, а вместо него назначить делегата от лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Однако президент страны Николас Мадуро напомнил, что США не правят в Венесуэле, а потому не могут никому приказывать. И уж тем более всему миру.