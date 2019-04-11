Дамаск, 11 апреля. Представители более 40 средств массовой информации со всего Ближнего Востока впервые посетили лагерь беженцев Хирджилла на южной окраине Дамаска. Поездку организовала ливанская партия «аль-Ваид» («Обещание»).

Отмечается, что иностранные журналисты посетили лагерь беженцев на юге Дамаска. Ранее руководство Ливана неоднократно говорило о необходимости возвращения сирийских беженцев в свою страну с соблюдением всех их прав. По неофициальным данным, в Ливане проживают около 1,5 миллиона беженцев из Сирии при населении государства в четыре миллиона. По мнению экспертов, такая концентрация отрицательно влияет на экономику и безопасность страны.

В 2018 году Ливан также поддержал инициативу России по возвращению беженцев. Как пишет РИА Новости, в лагере проживают около 300 семей из деревень Фуа и Кяфрая в Идлибе. Всего в наличии 742 помещения для беженцев. Как рассказали журналистам, власти САР предоставляют беженцам все виды льгот и послаблений как в административном, так и логистическом плане.

В марте 2019 года вице-губернатор сирийский провинции Дамаск Юсиф Ибрагим Хамуд заявил о готовности властей принимать беженцев из лагеря «Рукбан», а также лагерей на неподконтрольной сирийскому правительству территории, где по-прежнему остаются десятки тысяч сирийцев.

Политик проинспектировал готовность лагерей «Дувейр» и «Хирджилла». Они находятся около Дамаска и должны принять 48 тысяч беженцев из лагеря «Рукбан». Хамуд уточнил, что «Дувейр» раньше был лагерем для детей до 12 лет. До кризиса сюда приезжали дети со всей страны на неделю.

Как добавил политик, за прошлый год введено в строй 240 современных жилых помещений с электричеством, водопроводом, кухнями. Продукты и еда завозятся на точно таком же уровне, как и в «Хирджилле».

Также глава межведомственного координационного штаба Сирии Мутез Каттан рассказал, что правительство Сирии не преследует беженцев лагеря «Рукбан», гарантирует их безопасность и готово их обеспечить всем необходимым. Он призвал не доверять «слухам и пропаганде» о преследовании беженцев со стороны властей. Каттан подчеркнул, что правительство гарантирует полную безопасность своим гражданам.

На заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев он уточнил, что жителей «Рукбана» ждут дома, и Дамаск готов принять, обеспечить всем необходимым для достойной жизни.