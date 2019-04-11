Депутат Рады объяснил, почему у Украины «нет шансов» вступить в НАТО и ЕС

Киев, 11 апреля. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович объяснил, почему у Украины «нет шансов» вступить в НАТО и ЕС в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, Украина не имеет шансов вступить в НАТО, так как не соответствует стандартам организации.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока. НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет», — сообщил Рабинович.

Депутат напомнил, что для вступления в Североатлантический альянс Украине придется потратить огромные средства. Стране потребуется 120 миллиардов долларов, чтобы «перейти на рельсы НАТО». Изыскивать средства Киеву придется из внутренних резервов. Но в ближайшие 40 лет таких ресурсов у Украины не будет.

Говоря о возможности вступления страны в Евросоюз, Рабинович отметил, что Украину в организацию еще никто не принимал. Депутат усомнился в выгоде такого шага.

«Евросоюз — это не название организации, куда нас приняли, и мы утром стали лучше жить. Важно понять, что нам надо построить ЕС у себя», — отметил он.

По мнению Рабиновича, Украине необходимо стать независимой и нейтральной страной. В этом ей поможет территориальное расположение, которое дает возможность строить хорошие отношения и с Западом, и с Востоком.

Ранее стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об укреплении партнерства между Киевом и НАТО. Киев взял курс на вступление в НАТО в 2014 году. В 2016 году были приняты дополнительные законодательные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. Кроме того, к 2020 году Украина также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.