Археологи обнаружили останки людей нового вида на Филиппинах
Манила, 11 апреля. На филиппинском острове Лусон археологи нашли останки древних людей нового вида, который прозвали homo luzonensis. Об этом пишет журнал National Geographic.
Отмечается, что обнаруженный вид имеет маленькое тело, а его существование приходится на период между 50 и 67 тысячами лет назад. Научные сотрудники распознали человека по нескольким зубам и шести окаменелым костям пальцев верхних и нижних конечностей, пишет «Газета.Ru».
«Большая часть археологов Юго-Восточной Азии ведут раскопки в пещерах на глубине до двух метров и останавливаются», — рассказал куратор проекта Арманд Михарес.
Правда, в 2004 году исследователи нашли в этой части мира представителя Homo floresiensis — маленького гоминина, также известного как «хоббит». В 2007 году Михарес продолжил раскопки в пещере Кальяно — с того момента археолог систематически делал находки, сообщает «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что археологи нашли уникальные артефакты на дне озера Титикака в Южной Америке.