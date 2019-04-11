Японский ученый рассказал, кто лишится работы из-за роботов

Токио, 11 апреля. Искусственный интеллект и сосуществование человека с ним в одном обществе — не научная фантастика, рассказали разработчики японских роботов. По их словам, через 2-3 года это станет обычным явлением в доме, так как некоторые виды работ техника уже уверенно выполняет вместо человека.

Как уточнили ученые, первыми в обозримой перспективе «отдадут» роботам свою работу операторы колл-центров, сотрудники стоек информации, а также консьержи в домах и гостиницах.

Руководитель отдела разработок японского робота Parlo компании FujiSoft Incorporated Наоки Сугимото объяснил, что применение искусственного интеллекта в современной жизни «будет только расширяться». Как пишет РИА Новости, к примеру, роботы могут помогать пожилым людям тренировать когнитивные функции.

Ранее робот-парковщик успешно прошел испытания во Франции. Французская компания Stanley Robotics разработала первого робота-парковщика по имени Стэн.

Водителям, приезжающим в аэропорт, теперь не нужно тратить время на поиск и парковку автомобиля. Достаточно лишь оставить машину перед въездом на парковку, остальное сделает Стэн. Робот погрузит автомобиль на специальную платформу, перевезет к свободному парковочному месту и аккуратно выгрузит. Стэн использует информацию о вылете и прилете автолюбителя и эффективно распределяет парковочные места.

Работа над созданием Стэна велась с 2013 года. После успешно пройденных испытаний в Лионе, Дюссельдорфе и Париже робота испытают в аэропорту Лондона.