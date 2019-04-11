ОАЭ намерены купить у России корабль «Союз»

Москва, 11 апреля. ОАЭ собираются приобрести у Роскосмоса космический корабль «Союз» и услуги по его запуску для отправки на орбиту одновременно двух своих космонавтов, полет планируется в 2021 году. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор отечественной корпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«В рамках перспективной программы полетов ОАЭ намерены организовать пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке у нас корабля «Союз», то есть двух мест в нем, потому что по закону, командиром корабля «Союз» должен быть россиянин», — указал он.

По его словам, полет возможен не ранее, чем в 2021 году. Он отметил, что в настоящее время идут переговоры, однако соглашением оформлен лишь короткий полет в текущем году, сообщает РИА Новости.

Крикалев обратил внимание на то, что в случае заключения контракта для Абу-Даби будет изготовлен дополнительный корабль «Союз», не привязанный к российской пилотируемой программе по доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Ранее сообщалось, что Роскосмос полностью перейдет на комплектующие российского производства к 2030 году.