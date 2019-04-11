Москва, 11 апреля. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, завершила работу. Об этом рассказал директор кластера вооружений государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

По его словам, министерство обороны утвердило акт комиссии и пистолет получил литеру «О1», российский пистолет «Удав» допустили к серийному производству. Генеральный директор ЦНИИточмаш, разработавшего оружие, уточнил, что следующим этапом для пистолета станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках. Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что оружие готово к серийному производству.

В январе сообщалось, что новейший пистолет «Удав» для российской армии успешно прошел испытания. Испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь 2018 года на испытательной базе ЦНИИточмаш и полигонах оборонного российского ведомства в Западном и Центральном военных округах. Российские военнослужащие поставили новому оружию под названием «Удав» высокую оценку.

Пистолетный комплекс проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии, а также были исследованы баллистические характеристики. Так, пистолет успешно прошел испытания в диапазоне температур от 50 градусов выше нуля до 70 градусов холода.

Напомним, оружие должно заменить пистолет Макарова, который в настоящее время все еще находится на вооружении армии и полиции Российской Федерации. Как заявил ранее корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, на этапе государственных испытаний находятся сразу несколько образцов стрелкового вооружения, и у всех есть шанс стать заменой знаменитому ПМ.

В феврале 2019 года российский лидер Владимир Путин оценил полицейский «Удав» и пистолет-электрошокер. Президенту рассказали, что этот электрошокер-пистолет может стрелять на расстояние до шести метров и поражать преступника электрическим зарядом. Глава государства взял его в руки и осмотрел. Понравился Путину и 18-зарядный пистолет «Удав», прошедший госиспытания в 2018 году. Совсем скоро он поступит на вооружение полиции.