Пушков раскритиковал резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Москва, 11 апреля. Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая призывают Россию заплатить взносы и сформировать делегацию. Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

Пушков считает, что для возвращения России ПАСЕ должна изменить регламент, чтобы исключить санкций в отношении российской стороны.

«ПАСЕ призвала Россию прислать свою делегацию и выплатить взносы в СЕ. Однако там «забыли» изменить регламент ПАСЕ, чтобы исключить санкции в наш адрес. А призыв «заплатите деньги и приезжайте, а мы подумаем, лишить ли вас снова ваших прав», мы слышали и прежде. Фокус не пройдет», — отметил сенатор.

Резолюция ПАСЕ «отягощена» угрозами, а действия неубедительны, подчеркнул Пушков. Для возвращения российской делегации организация должна дать больше гарантий. Совет Европы вместе с Россией лишится самой большой страны, солидной части бюджета и влияния на мировой арене, считает сенатор.

На апрельской сессии ПАСЕ большинством голосов была принята резолюция, которой призвала Россию сформировать делегацию и возобновить уплату взносов в бюджет Совета Европы. Такие действия организация предприняла впервые с начала кризиса, сообщила RT.

Парламентская ассамблея также призвала все стороны к активному диалогу, чтобы сохранить миссию Совета Европы. В ПАСЕ надеются избежать выхода крупнейшего государства-участника. В организации также указали, что в случае невыплаты взноса права России будут приостановлены в обоих уставных органах. Выход РФ из ПАСЕ будет иметь для российских граждан «конкретные последствия», считают в организации.