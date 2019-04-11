Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека на строительство частных домов

Москва, 11 апреля. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал, какой будет ипотека на строительство частных домов в России с учетом ситуации с залогом.

В настоящее время россияне чаще берут на строительство дома потребительский кредит. Но такой заем имеет короткий срок от трех до пяти лет и высокую ставку. По словам главы Минстроя, граждане должны иметь возможность брать кредиты на строительство дома на 20 лет.

Процентная ставка по ним должна соответствовать ставкам по ипотеке на квартиры. Но полностью перенести готовое решение в сегмент частного домостроения невозможно, предупредил Якушев.

«При ипотеке в чистом виде, которая существует сегодня на квартиры, договор долевого участия служит залогом. При ипотеке на строительство дома залогом может быть земля. Но, как правило, ценность участка небольшая, особенно если нет сетей», — цитирует министра «Российская газета».

По словам Якушева, в настоящее время с банками обсуждаются варианты решения проблем с залогом для ипотечного кредитования строительства частных домов.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития сообщили, что в кабмине предложили меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Они, в том числе, включают субсидирование процентной ставки кредитования. Увеличение ресурсной базы для выдачи таких кредитов предусмотрено за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг. Об этом говорится в федеральном проекте «Ипотека», отмечает издание.