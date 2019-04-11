Американский военный рассказал, кому выгоден миф об угрозе вторжения России в Европу

Вашингтон, 11 апреля. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, кому выгодны мифы об угрозе вторжения России в Европу и Китая в Юго-Восточную Азию. С заявлением бывший военный выступил 9 апреля в эфире телеканала Fox News.

По мнению Макгрегора, угрозы нападения России на Европу не существует так же, как нет опасности вторжения Китая в Юго-Восточную Азию. Поэтому размещать американские войска за рубежом нет необходимости.

«Никакие российские армии не собираются на границах Европы, готовясь, напасть на Запад и завоевать Европу. Ничего такого нет», — подчеркнул Макгрегор.

Он отметил, что китайские армии не собираются на границах Кореи или Юго-Восточной Азии и не планируют вторжения в Таиланд, Вьетнам или на Корейский полуостров. Размещение американских войск за рубежом выгодно узкому кругу людей, которые извлекают из этого огромную прибыль, отметил полковник в отставке.

Макгрегор выразил мнение, что правящий класс в США получает от «групп с особыми интересами» деньги. Лобби «платят людям на Капитолийском холме» большие суммы за поддержку предусматривающих размещение войск за океаном проектов.

«Военное присутствие за океаном — это их кассовый аппарат», — отметил он.

Макгрегор сообщил, что размещенные по всему миру американские военные могли бы защищать границу с Мексикой. По его словам, уже имеющиеся контингенты не справляются с наплывом мигрантов, но миграция выгодна чиновникам, а в правительстве США рассматривают мигрантов как будущих избирателей.

В то же время Макгрегор признал, что американское руководство не имеет возможности вернуть военных в страну, так как не сможет оправдать раздутый военный бюджет, если признает отсутствие необходимости для размещения американских войск за океаном.

Ранее «Известия» сообщили, что ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер в эфире выпуска новостей рассказал о «вторжении» России в Эстонию. Позже он попросил зрителей не беспокоиться и заявил, что это всего лишь образ, но «вполне реалистичный».