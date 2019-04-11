Мадуро увидел президентские амбиции в речи Пенса в Совбезе ООН

Каракас, 11 апреля. Глава Венесуэлы Николас Мадуро увидел «странный блеск» в глазах и президентские амбиции в речи вице-президента США Майка Пенса в Совбезе ООН. Об это венесуэльский лидер заявил в среду на посвященном вопросам сельского хозяйства совещании.

Майк Пенс выступил 10 апреля в Совете безопасности ООН с призывом признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы и сообщил о подготовке проекта соответствующей резолюции. По словам вице-президента США, Россия, Иран и другие страны не должны мешать «мирной передаче власти в Венесуэле», но им следует «отойти в сторону».

Мадуро напомнил, что в Венесуэле правят не Пенс и не президент США Дональд Трамп, они не могут отдавать приказы миру. Но американское руководство претендует на смену режима в стране и угрожает военным вторжением в Совбезе ООН, подчеркнул венесуэльский лидер.

Мадуро сообщил, что выступление Пенса ему показалось речью кандидата в президенты. По словам главы Венесуэлы, в глазах вице-президента США он увидел «странный блеск».

«Я говорю вам сегодня, в среду, 10 апреля, запишите себе — Майк Пенс и его речь в Совете безопасности ООН – это речь кандидата в президенты США», — заявил Мадуро.

Массовые протесты начались в Венесуэле 21 января, после приведения Мадуро к присяге. Вскоре глава оппозиционно настроенной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его признали ряд стран Запада, в том числе США.

Россия, Китай, Турция и ряд других стран продолжают считать легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. В Москве «президентский статус» Гуайдо называют несуществующим. Сам Мадуро называет оппозиционера марионеткой США и резко критикует американские власти за вмешательство во внутренние дела Каракаса.

По словам президента Венесуэлы, Пенс ведет себя «абсолютно ненормально», сообщила Газета.ru. Глава государства считает, что у вице-президента США есть «фатальная одержимость Венесуэлой».