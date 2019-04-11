Истребители НАТО перехватили немецкий авиалайнер в небе над Черногорией

Подгорица, 11 апреля. Итальянские истребители Eurofighter Typhoon перехватили в воздушном пространстве Черногории не выходивший на связь авиалайнер немецкой компании Tui Fly. Об этом сообщили ВВС Италии.

Инцидент произошел утром 8 апреля в воздушном пространстве Черногории. Пассажирский самолет вылетел в египетскую Хургаду но в пути потерял контакт с наземными диспетчерскими службами. По приказу европейского центра совместных воздушных операций Североатлантического альянса в испанском городе Торрехон по тревоге с базы «Джойя-дель-Колле» были подняты два итальянских истребителя.

«Прибыв в указанный район, итальянские истребители идентифицировали гражданское судно и после восстановления радиосвязи вернулись на базу», — сообщили ВВС Италии.

Операция стала первым случаем применения боевых самолетов в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности воздушного пространства Черногории. Страна вступила в блок в 2017 году. Черногория не имеет собственной авиации, поэтому Подгорица обратилась к НАТО за помощи в обеспечении безопасности своего воздушного пространства. Кроме Италии, на основе ротации стране помогают Греция и Венгрия.

В среду, 10 апреля итальянские истребители были подняты по тревоге для перехвата самолета-заправщика Ил-78 в небе над Балтийским морем, сообщила со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии Газета.ru. В течение февраля над Балтикой произошло пять подобных инцидентов, уточняет издание.