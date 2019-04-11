Мадуро заявил, что в США правят последователи Гитлера

Каракас, 11 апреля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в США руководят последователи главы фашистской Германии Адольфа Гитлера. Заявление прозвучало в эфире государственного телевидения.

«Думаю, что Адольф Гитлер — на другой стороне​​​. Расисты, фашисты не правят в Венесуэле, они правят более к северу. Здесь правит народ», — отметил Мадуро.

Глава Венесуэлы напомнил, что вице-президент США Майк Пенс призвал мир сплотиться для борьбы с ним, сравнив с Гитлером. Президент назвал себя простым, рабочим человеком из народа, глубоким христианином и гуманистом. Кроме того, Мадуро напомнил, что никогда не отдавал приказа вторгнуться в другие страны и не сделает этого впредь.

«Мы не народ с военными базами по всему миру, как вы, господин Пенс, у вас 800 военных баз в мире. Оккупируете, вторгаетесь, бомбардируете народы мира в течение десятилетий, поддерживаете государственные перевороты», — подчеркнул венесуэльский лидер.

В конце января, вскоре после приведения к присяге избранного президента Венесуэлы в стране начались массовые протесты противников Николаса Мадуро. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали ряд стран Европы, Северной и Южной Америк.

Россия, Китай, Турция и другие государства продолжают считать Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. «Президентский статус» Хуана Гуайдо в Москве называют несуществующим.

Тем не менее, Мадуро выступает за переговоры с оппозицией ради блага Венесуэлы, сообщила Газета.ru. Глава государства обратился к Боливии, Мексике, Уругваю и странам Карибского бассейна за поддержкой «диалога о мире и понимании между венесуэльцами».