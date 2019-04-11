Пентагон получит 24 самолета дальнего радиолокационного обнаружения

Вашингтон, 11 апреля. Компания Northrop Grumman получила заказ на 24 самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye стоимостью более 3,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что компания из Мельбурна «выиграла право на получение 3,16 млрд долларов» на предпокупку и производство 24 машин E-2D Advanced Hawkeye.

Американский палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye является новейшим вариантом в семействе самолетов E-2.

Northrop Grumman Corporation — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли, судостроении. Была образована в 1994 году в результате слияния компаний Northrop Corporation и Grumman Corporation. Компания производит авианосцы (включая Harry S. Truman и Ronald Reagan), самолеты: Northrop A-17, Northrop YB-49, B-2 Spirit.

Компания была генеральным подрядчиком при производстве дирижабля Airlander 10, созданного британской компанией Hybrid Air Vehicles для армии США. Напомним, 18 ноября 2017 года Airlander 10 упал и разбился в Великобритании. Дирижабль оторвался от причальной мачты и рухнул на поле. Находившаяся на борту женщина — член экипажа пострадала и была доставлена в больницу. Гондола аппарата оказалась полностью разрушена.