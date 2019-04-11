Лидеры стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit

Брюссель, 11 апреля. Лидеры 27 стран Евросоюза предварительно согласовали отсрочку Brexit, теперь решение должно одобрить правительство Соединенного Королевства. Об этом по итогам экстренного саммита в Брюсселе сообщил в микроблоге Twitter глава Евросовета Дональд Туск.

«27 стран ЕС согласовали отсрочку статьи 50. Я сейчас встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для согласования с правительством Соединенного королевства», — написал Туск.

Лидеры стран Евросоюза предварительно согласовали датой Brexit 31 октября, сообщила Газета.ru.

Переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза начались летом 2017 года. Но к настоящему моменту диалог между Брюсселем и Лондоном не принес ожидаемого результата. Наибольшую неопределенность вызывают экономические и торговые вопросы. Итоговый документ о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом должен был быть согласован к началу осени 2018 года, а к концу марта 2019 года Великобритания должна окончательно покинуть Евросоюз.

Весной текущего года Тереза Мэй направила письмо главе Евросовета Дональду Туску с просьбой о переносе даты Brexit с 12 апреля на 30 июня. Парламент Великобритании поддержал инициативу премьер-министра. За предложение проголосовали 420 депутатов, в то время как 110 депутатов высказались против.

Позднее в СМИ появилась информация, что Туск намерен предложить Великобритании отсрочить дату выхода из ЕС до 31 марта 2020 года.