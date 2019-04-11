Рогозин рассказал о превращении МКС в тестовую лабораторию

Москва, 11 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об установке на МКС нового оборудования, благодаря которому внешняя поверхность российского сегмента станции превратится в тестовую лабораторию.

В интервью KP.Ru Рогозин рассказал, что за 20 лет существования МКС российскими космонавтами было проведено 176 экспериментов. Глава Роскосмоса отметил, что «научная значимость у этих исследований есть».

«Но не скажу, что это была абсолютно эффективная работа. Космонавты настаивают на том, что хотят заниматься перспективными, прорывными вещами», — отметил он.

В связи с этим в Роскосмосе пересмотрели подход к работе экипажа МКС и эксплуатации станции как таковой. В настоящее время готовятся к отправке внешние борта новых модулей — это многофункциональный лабораторный и научно-энергетический модули.

По словам Рогозина, планируется «установить специальные платформы, к которым будет крепиться научное оборудование»: метеоаппараты и аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также разные ретрансляторы. Таким образом внешняя поверхность российского сегмента МКС превратится в тестовую лабораторию.

Как сообщалось ранее, в среду Рогозин утвердил состав и нового Научно-технического совета (НТС) корпорации. В президиум предыдущего совета входило 32 человек, теперь он увеличен до 41 участника.

Кроме того, в корпорации сформирован «пул друзей Роскосмоса». В него вошли представители предприятий ракетно-космической отрасли, институтов развития и бизнеса. В частности, НПО «Автоматики», «Российские космические системы», рабочие группы НТИ, Фонд «Сколково», НП «ГЛОНАСС» и другие. Их задачей станет определение перечня пилотных проектов в области беспилотного транспорта.