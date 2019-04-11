Демократы отреагировали на заявление генпрокурора США о слежке за кампанией Трампа

Вашингтон, 11 апреля. Лидеры Демократической партии США раскритиковали заявление американского генпрокурора Уильяма Барра, который заявил об отсутствии сомнений в слежке за членами предвыборной кампании президента Дональда Трампа. С критикой в адрес Барра в среду, 10 апреля выступили глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Дайте-ка мне сказать, я очень встревожена и разочарована, что глава нашего корпуса, следящего за исполнением законов, слетел с катушек сегодня», — заявила Пелоси на пресс-конференции в Виргинии.

Шумер в соцсети Twitter отметил, что генпрокурор США «должен отозвать свое заявление», так как у него нет доказательств. Сенатор подчеркнул, что в компетенцию Барра не входит «увековечивание теории заговора».

Генпрокурор США на слушаниях в сенате заявил, что, по его мнению, в 2016 году в ходе политической кампании на выборах имел место шпионаж, сообщает Газета.ru. По словам Барра, это «не обязательно было ФБР» но речь идет о спецслужбах.

Летом 2018 года администрация президента США рассекретила комплекс документов, которые касались слежки за бывшим советником Трампа Картером Пейджем. Среди прочего, в рассекреченных документах оказался запрос от октября 2016 года о слежке за Пейджем в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками.

В Республиканской партии США считают, что разговоры Пейджа прослушивали без должных оснований и с нарушениями. По мнению республиканцев, основную часть заявления на Пейджа составило собранное от имени Национального комитета Демократической партии досье.