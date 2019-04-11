Ким Чен Ын призвал нанести удар по силам, использующим санкции против КНДР

Пхеньян, 11 апреля. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступил с заявлением, в котором призвал к борьбе со всеми, кто вводит санкции против его страны. По сообщениям южнокорейских СМИ, свое заявление Ким Чен Ыы сделал на пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), которая прошла в Пхеньяне 10 апреля.

«Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться», ― заявил северокорейский лидер.

По его словам, вводимые против Северной Кореи санкции лишь подтверждают правильность «политики опоры на собственные силы», которую проводит Пхеньян. Согласно ей, Северная Корея должна быть полностью самодостаточной и полагаться лишь на собственные технологии и ресурсы, пишет «Газета.ру».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну документ с призывом передать Штатам все ядерное оружие и топливо для бомб. По словам СМИ, это был первый случай, когда Трамп четко определил, что он имел в виду под денуклеаризацией.