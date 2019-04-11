Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса

Москва, 11 апреля. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.

Из приказа Рогозина следует, что новый НТС существенно расширен. В президиум предыдущего совета входило 32 человек, теперь он увеличен до 41 участника, сообщает ТАСС.

В обновленный президиум вошли, среди прочих, первый замглавы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, советник гендиректора Роскосмоса по науке Александра Блошенко, гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов и другие. РКК «Энергия» в НТС представляет Николай Севастьянов.

Кроме представителей «Энергомаша» и «Прогресса», в президиум добавлен директор департамента защиты гостайны и информации Роскосмоса Игорь Виноградов. Ранее эти предприятия и департамент в составе НТС представлены не были.

Ранее сообщалось, что Роскосмос по поручению Рогозина сформировал «пул друзей Роскосмоса». В него вошли представители предприятий ракетно-космической отрасли, институтов развития и бизнеса. В частности, НПО «Автоматики», «Российские космические системы», рабочие группы НТИ, Фонд «Сколково», НП «ГЛОНАСС» и другие.

Их задачей станет определение перечня пилотных проектов в области беспилотного транспорта. Встреча «пула друзей Роскосмоса» пройдет 23 апреля.

В начале недели директор центра цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин сообщил, что корпорация полностью перейдет на отечественные комплектующие к 2030 году. По его словам, в ближайшие шесть лет новые космические аппараты и группировки ГЛОНАСС должны практически полностью отказаться от импортных комплектующих.