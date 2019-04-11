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Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

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Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

Москва, 11 апреля. Госкорпорация «Роскосмос», выполняя поручение генерального директора  Дмитрия Рогозина, сформировала «пул друзей Роскосмоса». Как сообщается в одном из документов госкорпорации, в него вошли представители предприятий ракетно-космической отрасли, институтов развития и бизнеса.

В частности, в состав «пула друзей Роскосмоса» вошли НПО «Автоматики», «Российские космические системы», рабочие группы НТИ, Фонд «Сколково», НП «ГЛОНАСС», представители бизнеса, Минтранса.

Их задачей станет определение перечня пилотных проектов в области беспилотного транспорта, включая сроки их реализации, а также кооперация исполнителей. Очередная встреча «пула друзей Роскосмоса» состоится 23 апреля в ходе выставки навигационных технологий «Навитех», пишет RT.

Ранее «Роскосмос» объявил, что намерен полностью перейти на отечественные комплектующие не позже 2030 года. Как рассказал директор центра цифрового развития организации Константин Шадрин, в ближайшие шесть лет новые космические аппараты и группировки ГЛОНАСС должны практически полностью отказаться от импортных комплектующих: они не должны превышать 10%.

Напомним, что ранее сообщалось о планах входящей в «Роскосмос» корпорации «Российские космические системы» (РКС) модернизировать морской комплекс приема и регистрации телеметрической информации «Зефир-Т».

Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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