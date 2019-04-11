Глава Боливии обвинил США в препятствовании политическому диалогу в Венесуэле

Анкара, 11 апреля. Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в препятствовании политическому диалогу в Венесуэле и во вмешательстве в дела других стран. Заявление политик сделал в ходе визита в Турцию.

По словам Моралеса, президент Венесуэлы Николас Мадуро и граждане страны хотят диалога, также как венесуэльская оппозиция. Но препятствует этим инициативам американский лидер Дональд Трамп. Моралес отметил, что США вмешиваются в дела Венесуэлы и других стран. Боливия выступает «против вмешательства извне».

Моралес заявил, что экс-премьер Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро организовал множество встреч, чтобы наладить диалог между правительством и оппозицией в Венесуэле. Но подробного рода усилиям препятствуют США.

«Вашингтон постоянно вмешивается в дела Венесуэлы, чтобы воспрепятствовать достижению любых договоренностей между оппозицией и правительством. Это является не чем иным, как открытой атакой на каналы диалога», — сказал Моралес.

По словам президента Боливии, за создание каналов диалога выступают Уругвай, Мексика, Ватикан и другие страны. Но инструкции из США влекут за собой «маргинальные выступления венесуэльской оппозиции».

Массовые протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в стране 21 января. Вскоре глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. О его признании заявил ряд стран Запада во главе с США. Вашингтон ввел против Каракаса ряд санкций, в том числе заблокировал счета постпредств Венесуэлы, сообщает Газета.ru.

Россия, Китай, Турция, Боливия и другие государства поддержали легитимного президента Мадуро. В Москве «президентский статус» Гуайдо считают несуществующим, Мадуро называет оппозиционера марионеткой США.