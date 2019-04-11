Антироссийские санкции США в Германии назвали нарушением международного права

Берлин, 11 апреля. Санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, являются незаконными с точки зрения международного права. Об этом в интервью изданию OWC заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Хармс выразил мнение, что последние санкции США связаны не с политическими целями, а с желанием Вашингтона увеличить экспорт американского СПГ в Европу.

«Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами», — подчеркнул политик.

При этом он выразил недоумение тем, что должна сделать Россия, чтобы эти санкции были сняты.

Глава Восточного комитета германской экономики признал бессилие Европы против санкционной политики США, поскольку американский рынок чрезвычайно важен для крупных европейских компаний. При возникновении проблем ЕС откажется от российского рынка в пользу США.

Хармс отметил, что действия Вашингтона «отравляют деловые отношения» Берлина с Россией, заставляют европейские компании с неуверенностью вести бизнес с Россией, а иногда и вовсе отказываться от него.

Отметим, в последнее время все чаще звучат заявления европейских политиков о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Так, в середине марта член берлинской палаты депутатов от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил о необходимости уважать итоги референдума о вхождении Крыма в состав РФ и призвал снять западные санкции, наложенные на Россию в связи с этим событием.

Как отметил Линдеманн, западные санкции наносят ущерб сотрудничеству с Россией и ставят ряд жителей Германии перед угрозой потери рабочих мест. Депутат от лица партии заявил, что его политическое движение выступает против ограничительных мер в отношении РФ и Крыма.

Позднее депутат Бундестага Штефан Койтер призвал срочно отменить введенные из-за Крыма санкции Евросоюза против России. Он подчеркнул, что санкции идут вразрез с немецкими и российскими экономическими интересами, поэтому их необходимо как можно скорее отменить. Также он заметил, что данные о Крыме, публикуемые в немецких СМИ, не соответствуют действительности.