Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ

Москва, 11 апреля. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию по России. По его словам, это позитивный шаг, хотя и не означающий, что Россия уже завтра вернется в ПАСЕ.

«Резолюция ПАСЕ по докладу Тини Кокса может стать позитивным шагом ассамблеи в сторону России, но ее принятие вовсе не означает, что мы завтра ворвёмся обратно в ПАСЕ», ― заявил Слуцкий.

Принятый документ он охарактеризовал, как «новое окно возможностей» для преодоления сложившегося кризиса.

ПАСЕ в ходе апрельской сессии приняла резолюцию, которая содержит призыв к России сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

По мнению Слуцкого, одной из самых важных частей документа является пассаж о создании специальной конструкции между ПАСЕ и комитетом министров Совета Европы (КМСЕ). Задачей этой структуры стало бы решение тупиковых ситуаций и споров. Он подчеркнул, что возвращение российской делегации в ПАСЕ будет возможным только в том случае, если из регламента ПАСЕ будет исключена дискриминационная норма о лишении полномочий национальных делегаций.

Напомним, 10 апреля 2014 года в ПАСЕ лишили делегацию из России права голоса в связи с воссоединением РФ с Крымом. Также российским делегатам было временно запрещено занимать руководящие должности в ПАСЕ и участвовать в миссиях наблюдателей, пишет «Известия».

В 2015 и 2016 годах Ассамблея отказалась восстановить полномочия РФ в организации. После этого делегация из России не пыталась аккредитоваться для работы в ПАСЕ. Также было принято заморозить часть выплат в бюджет организации.