Генсек ООН призвал прекратить кровопролитие в Ливии

ООН, 11 апреля. Кровопролитие в Ливии еще можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию конфликта, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Еще не поздно остановиться, не поздно прекратить огонь и насилие и избежать самого худшего — драматического кровопролития», — заявил Гутерреш по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

Генсек ООН выразил уверенность, что сейчас необходимо заново начать политический диалог, который можно полноценно запустить только при условии полного прекращения военных действий.

В среду Гутерреш проинформировал членов Совбеза ООН о результатах своей поездки в Ливию.

Генсек ООН прибыл в ливийский город Раджме, где базируется штаб маршала Халифа Хафтара, 5 апреля. На следующий день после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи.

Гутерреш провел переговоры с командующим ЛНА. В ходе встречи Хафтар сообщил, что ЛНА продолжит наступление до тех пор, пока Триполи не будет полностью очищен от незаконных вооруженных формирований.

Ранее в среду пресс-служба ЛНА сообщила о захвате военной базы, которая расположена в 40 километрах от Триполи. По данным ведомства, подразделения ЛНА под командованием Хафтара установили контроль над военной базой в районе города Эль-Азизия, которую ранее занимали силы ПНЕ.

Ближе к вечеру появилась информация о том, что ЛНА сбила самолет ВВС Правительства национального единства (ПНЕ), вылетевший с авиабазы в Мисурате по направлению к Триполи.