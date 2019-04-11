Названа дата прощания с актером Геннадием Фроловым

Москва, 11 апреля. Прощание с одним из первых актеров театра «Современник» народным артистом России Геннадием Фроловым пройдет 14 апреля, сообщает пресс-служба театра.

В некрологе, опубликованном на сайте театра, отмечается, что Фролов был одним из тех, кто строил «Севременник». Вместе со своей супругой он принимал участие в выпуске «Вечно живых», первого спектакля на сцене этого театра.

Фролов проработал в «Современнике» 58 лет. За это время он сыграл десятки ролей. Самыми значительными среди них были Лопахин и Симеонов-Пищик в «Вишневом саде», Кулыгин в «Трех сестрах», Джерри Райн в «Двое на качелях» и многие другие.

Зрители помнят его по фильмам «Выбор цели», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Россия молодая», «Батальоны просят огня».

«Несмотря на преклонный возраст и неважное самочувствие, Геннадий Алексеевич был до конца предан театру и много занят в текущем репертуаре. «Современник» по праву был его домом», — отметили в театре.

Прощание с Фроловым состоится в воскресенье, 14 апреля. О месте и времени будет известно позже.

Заслуженный артист РФ Владислав Ветров выразил соболезнования в связи со смертью артиста. В интервью RT он отметил, что гибель Фролова — серьезная потеря для театра.

«Он стоял у истоков рождения «Современника», нес в себе тот нравственный заряд, который так необходим артистам. Спасибо ему за все, что он сделал. Геннадий Фролов навсегда останется в памяти всех, кто с ним работал и кого он учил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 2 апреля после продолжительной болезни скончался актер Александр Васильев, многие годы проработавший на киностудии «Ленфильм». Российскому зрителю артист известен по фильмам «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Барабаниада», «Гадкие лебеди», «Фауст», «Вишневый сад». Многие вспомнят его по эпизодическим ролям в популярных сериалах «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей».