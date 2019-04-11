Эксперты из России и США высказались за продление СНВ-3

Москва, 11 апреля. По итогам совместного заседания участников Российско-американской конференции по контролю над ядерным вооружениями было подготовлено заявление к властям США и России, в котором отмечалась необходимость продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года.

«Мы призываем правительства двух стран выразить приверженность противодействию этим тревожным тенденциям и укреплению стратегической стабильности, включая... продление договора СНВ-3 до 2026 года, как предусмотрено статьей XIV Договора или проведение переговоров», ― гласит текст подписанного участниками встречи документа.

Кроме того, заявление содержи призыв к Москве и Вашингтону осознать необходимость прекращения новой гонки вооружений, которая неизбежно последует после прекращения действия договора РСМД, а также регулярно организовывать встречи на высоком уровне, чтобы обсуждать на них вопросы, связанные с контролем над вооружением и политической стабильностью.

Конференция состоялась в Москве при участии Института США и Канады РАН и Фонда Горчакова.

ДСНВ был подписан в 2011 году и остается в силе в течение 10 лет — до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.