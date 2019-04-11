Толстой назвал ультиматумом резолюцию ПАСЕ с призывом к России

Москва, 11 апреля. Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой прокомментировал резолюцию, которую приняла ПАСЕ в отношении российской делегации. По его словам, речь идет о, фактически, ультиматуме.

В ходе апрельской сессии ПАСЕ организация большинством голосов приняла резолюцию, которая призывает Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Это первый подобный призыв с момента кризиса 2014 года.

Толстой отметил, что принятый документ не содержит в себе никаких гарантий, что Россия, вернувшись в состав ПАСЕ, полностью вернет все причитающиеся ей права, включая право голоса. Также он отметил, что нет гарантий и того, что права России не будут поставлены под сомнение «истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией».

«Принятой резолюцией европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: «вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим». Удивительно, что за всё это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов», ― указал Толстой.

В то же время он отметил, что ПАСЕ, по всей видимости, готова вести диалог с Россией, чтобы найти способы решения сложившегося кризиса.

Напомним, ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в 2014 году. Такое решение было принято из-за присоединения крымского полуострова к составу РФ. Годом позднее на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Россия приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.