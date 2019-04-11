

Москва, 11 апреля. Россиянин Федор Конюхов попал в новый шторм в Тихом океане. В своем блоге он сообщил, что «нашел предел своих возможностей».

Путешественник рассказал, что в 125-й день своего путешествия идет практически на ощупь среди больших волн. Порывы ветра достигают 45 узлов. Прогноз погоды для него неутешительный: ожидается небольшое затишье через сутки, а потом опять грянет шторм.

По словам Конюхова, ему очень сложно контролировать лодку, из-за отсутствия ветроуказателя приходится идти «на ощупь». Путешественник опасается «поставить лодку бортом к волне» — тогда переворот неизбежен.

«Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать. До берега 890 морских миль», — написал он.

Много часов Конюхов не ел горячей еды, поскольку опасается включать газовую печь. Лодку сильно бросает на волнах, из-за этого можно обвариться кипятком.

Конюхов вспомнил слова своего учителя, путешественника Наоми Уэмура, который отправлялся в одиночные путешествия, что постичь предел человеческих возможностей.

«Свой предел возможностей я нашел в этой экспедиции и в этих широтах», — сообщил Конюхов.

Отметим, россиянин должен был достичь мыса Горн еще 5 апреля, однако он отстал от намеченного почти на тысячу морских миль (около 1850 км). Сейчас он совершает кругосветный переход на весельной лодке.

Весь маршрут (порт Данидин — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин) составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году.

Напомним, 1 апреля весельная лодка Конюхова попала в шторм в Южном океане. Мощные волны трижды перевернули лодку. Сам он не пострадал, переждав бурю в кормовой каюте с задраенными люками, однако лодка получила повреждения.

По словам Конюхова, в ходе шторма была подтверждена правильность теоретических расчетов, которые осуществлялись при проектировании лодки «Акрос». Путешественник подчеркнул, что благодаря своей конструкции судно самостоятельно возвращается на ровный киль.

Стоит отметить, что Конюхов совершил в целом пять кругосветных плаваний. Путешественнику удалось 17 раз пересечь Атлантический океан. Кроме того, он стал первым россиянином, побывавшим на Южном и Северном полюсах, а также на семи высочайших вершинах в шести частях света.