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Полицейские застрелили напавшего на людей медведя в Ингушетии

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Полицейские застрелили напавшего на людей медведя в Ингушетии

Магас, 11 апреля. В Ингушетии полицейским пришлось застрелить медведя, напавшего на посетителей городского парка. Животное сбежало из вольера.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, медведь жил на территории зеленой зоны в специальном вольере. Каким-то образом ему удалось выбраться оттуда. В результате медведь напал на посетителей парка.

По предварительным данным, при нападении пострадали два человека. Как сообщает Ридус, прибывшие на место полицейские застрелили животное. 

Пострадавших доставили в больницы, а полиции предстоит выяснить, каким образом медведь оказался на свободе.

В минувший вторник на одной из баз отдыха Благовещенска женщина попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки. Как сообщает «Газета.ру», после неудачной попытки покормить медведя ее доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. 

Автор: Олеся Волкова
Источник: Ридус
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