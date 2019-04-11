Профессор РАН прокомментировал первое в истории фото черной дыры

Москва, 11 апреля. Заместитель директора по научной работе Института космических исследований РАН, профессор Российской академии наук Александр Лутовинов прокомментировал публикацию астрономами первого изображения черной дыры. По его словам, оно говорит о том, что ученые правильно понимают устройство Вселенной.

Охарактеризовав открытие астрономов как «феноменальное», Лутовинов подчеркнул, что оно подтверждает правильность современных теорий об устройстве Вселенной.

«Если астрофизикам действительно удалось увидеть горизонт событий черной дыры, а судя по сегодняшним заявлениям, это так, то это означает что наше понимание Вселенной, теории относительности и физических законов, оно правильное», — отметил он.

Первое в мире изображение сверхмассивной черной дыры было представлено в эту среду учеными на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США. Речь идет о черной дыре, удаленной от Земли на 53,5 миллионов световых лет. Она расположена в галактике М87.

Лутовинов отметил, что тор, который сфотографировали ученые, фактически является тем самым горизонтом событий, где можно последний раз наблюдать устойчивую орбиту вокруг черной дыры.

«Если мы эту орбиту видим, то мы видим фактически и черную дыру, что однозначно может свидетельствовать в пользу подтверждения теории Эйнштейна», — отметил он.

Также профессор объяснил, почему наблюдения велись за черной дырой из другой галактики, а не, например, расположенной в центре нашей – Млечного пути. По его словам, центр нашей галактики астрономы вынуждены наблюдать через толщу пыли и газа, в то время как М87 является не только далекой, но и массивной галактикой, которую хорошо видно.