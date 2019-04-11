Автоэксперты раскритиковали идею ГИБДД о шестикратном увеличении штрафов

Москва, 11 апреля. Автоэксперты раскритиковали инициативу Госавтоинспекции значительно увеличить штрафы за превышение скорости. По их мнению, точеные изменения не скажутся на улучшении безопасности на дорогах России.

Госавтоинспекция ранее предложила повысить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме сообщил, что ведомство предлагает также лишить тех, кто неоднократно превышал скорость, возможности уплаты половины штрафа. Для постоянных нарушителей предлагается и вовсе увеличить штрафы.

Автомобильные эксперты телеканала «360» негативно отнеслись к инициативе Госавтоинспекции. По их мнению, шестикратное увеличение штрафа является необоснованным и плохо соотносится со средним уровнем зарплат в России.

Автоэксперт Юрий Антипов обратил внимание, что при средней зарплате по стране примерно в 30 тыс. рублей новый штраф составит десятую ее часть. Однако, по его мнению, несмотря на массовое недовольство среди автовладельцев, решение об увеличении штрафов будет принято. При этом он выразил мнение, что изменения не скажутся на снижении числа аварий в стране.

Эта мера, скорее всего, повлияет лишь на отчетность, а вовсе не на безопасность дорожного движения, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«На безопасность точечные изменения одного из пунктов никак не повлияют», — уверен он.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду в Госдуму был внесен законопроект о поправках к статье 264 Уголовного кодекса РФ о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Проект закона предлагает ужесточить наказания за преступления на дорогах России. За ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью по вине пьяного водителя срок принудительных работ увеличат с трех до пяти лет, срок лишения свободы — с четырех до 3–7 лет.