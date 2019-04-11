Власти США заблокировали счета венесуэльских дипломатов при ООН

Нью-Йорк, 10 апреля. Дипломаты Венесуэлы, которые работают в миссии при ООН, подверглись давлению со стороны властей США. Об этом рассказал постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

По его словам, США грубо нарушают взятые ими на себя обязательства принимающей страны в отношении дипломатов, аккредитованных при ООН.

«Все наши счета заблокированы, у нас даже нет возможности выплачивать зарплату персоналу. Все наши передвижения ограничиваются радиусом в 25 миль (40 км, ― Прим. ФАН). Таким образом, я не могу поехать, например, в Вашингтон. Я могу запросить выезд за данный радиус, но власти США не дают такое разрешение», ― рассказал Монкада.

Напомним, 23 января спикер парламента страны Гуайдо объявил себя «временно исполняющим обязанности» главы Венесуэлы. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств, однако армия Венесуэлы отказалась признавать Гуайдо законным лидером, пишет RT.

Россия, Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Российская сторона неоднократно предостерегала США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, в том числе и военными методами. Одновременно с этим МИД РФ призвал Вашингтон снять все ранее введенные против Венесуэлы санкции.