Косачев оценил предложение ПАСЕ к России

Москва, 10 апреля. Резолюцию ПАСЕ с призывом к России сформировать делегацию можно воспринимать положительно, но без поправок в устав возможность воспроизводства дискриминационных решений будет сохраняться, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В среду делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы.

Косачев в интервью РИА Новости отметил, что в призывах ПАСЕ «нет ничего нового». При этом он добавил, что это «шаг в правильном направлении».

По мнению сенатора, ПАСЕ косвенно признала, что, ограничив полномочия российской делегации, «вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы в целом».

Косачев добавил, что пока это скорее политическое, чем юридическое решение. И для придания этой логике необратимого правового характера потребуются изменения в уставе СЕ и в регламенте ПАСЕ.

«Без этого возможность воспроизводства и тиражирования дискриминационных решений ПАСЕ будет сохраняться, и это не устранит проблему правил процедуры ПАСЕ, из-за которой Федеральное собрание России в последние годы воздерживается от запроса полномочий для своей делегации в ПАСЕ», — заключил сенатор.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Из-за действующих ограничений Россия в ответ приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

В резолюции, принятой в среду, утверждается, в частности, что отказ платить взносы послужил причиной возникновения бюджетного кризиса в организации. Ассамблея в документе призвала Россию сформировать свою делегацию и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет СЕ.

Комментируя резолюцию, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова вернуться в ПАСЕ только на условиях равноправного диалога, права делегаций не должны быть ущемлены.

Отметим, в минувший понедельник генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что в случае одновременного Brexit и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение». Как передавал RT, по словам генсека, СЕ является единственным местом, которое связывает Россию с Европой «в судебном порядке».