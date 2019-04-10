Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Военные РФ в Сирии передали гумпомощь жителям провинций Дамаск и Алеппо

39
0 Оставить комментарий

Военные РФ в Сирии передали гумпомощь жителям провинций Дамаск и Алеппо

Дамаск, 10 апреля. Российские офицеры провели гуманитарные акции в провинциях Дамаск и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки представители Центра по примирению провели гуманитарные акции в населенных пунктах Ашрафия провинции Алеппо и Арбил провинции Дамаск. Нуждающимся жителям передали тысячу продовольственных наборов.

В общей сложности представители ЦПВС провели в Сирии уже 2096 гуманитарных акций. А общий вес гуманитарного груза достиг 3333,7 тонны.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, как новая партия сирийских беженцев вернулась в восстановленные деревни Дамаска через КПП «Ад-Дабуссия». Большая часть людей прибыла из Ливана.

Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров