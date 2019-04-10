Скабеева отреагировала на опровержение ПАСЕ ее слов об украинском журналисте

Страсбург, 10 апреля. Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева выразила надежду, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно украинского журналиста, который толкнул ее в здании организации, вызвано желанием поддерживать добрые отношения с представителями всех делегаций.

Ранее Скабеева со ссылкой на директора по коммуникациям Совета Европы рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, который толкнул ее в здании, попросили больше не посещать ПАСЕ. Позже пресс-служба Совета Европы опровергла эту информацию.

«Надеюсь, что это не попытка усидеть на двух стульях, а искреннее желание сотрудников пресс-службы ПАСЕ поддерживать добрые отношения с представителями всех делегаций», ― заявила Скабеева.

По ее словам, ей достаточно слов пресс-секретаря ПАСЕ Даниэля Хольтгена, который сообщил ей, что Сидоренко принес извинения и, по ряду причин, не присутствовал в ПАСЕ в эту среду. Также Скабеева отметила, что украинская делегация ведет себя не в пример спокойнее и сдержаннее, чем раньше.

Напомним, что в конце января в ПАСЕ редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко толкнул Скабееву, а затем представитель украинской делегации, депутат Рады Борислав Береза преградил ведущей доступ к председателю Верховной рады Ирине Геращенко и не дал задать вопрос.

Поступок Березы вызвал широкий общественный резонанс. За Скабееву выступили многие политические и общественные деятели, которые потребовали, чтобы депутат принес девушке свои извинения, а оценку его поступку дала экстренно созванная этическая комиссия в Совете Европы.