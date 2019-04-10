Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Идлиб, Хама и Латакия

Идлиб, 10 апреля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли населенные пункты сирийских провинций Идлиб, Хама и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки они совершили обстрелы населенных пунктов Телль-эль-Мактал провинции Идлиб, Хамдания провинции Хама и Сафсафа провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители сирийской деревни Дувейр на севере провинции Хомс начали заниматься восстановлением родного региона, который был освобожден сирийской правительственной армией после долгих лет террористической оккупации. Местные жители поблагодарили САА и ВКС РФ за спасение от террористов.