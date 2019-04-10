США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Каракас, 10 апреля. После трехнедельного простоя возобновились поставки нефти из Венесуэлы в США. Об этом свидетельствуют данные из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго США.

Согласно отчету, поставки венесуэльской нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, составили 139 тыс. баррелей в сутки. При этом предыдущие три недели показатель был на нуле.

По данным Минэнерго США, в период с 11 по 29 марта нефть из Венесуэлы в США не поставлялась. До этого периода показатель составлял 112 тыс. баррелей в сутки.

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу, сообщал RT. Глава ведомства Стивен Мнучин объяснил это решение тем, что Куба виновата в венесуэльском кризисе.

Отметим, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может усилить давление на венесуэльскую власть, в частности на главу Николаса Мадуро за счет применения военной силы. Как сообщала «Газета.ру», Трамп подчеркнул, что санкции против Республики недостаточно эффективно действуют.

Напомним, ситуация в Боливарианской Республике обострилась 21 января, когда оппозиционеры стали требовать отставки избранного президента. Возглавивший оппозицию Хуан Гуайдо объявил себя временным руководителем страны, после чего о его признании заявили США и ряд других западных государств. Вашингтон присоединился к требованиям об отставке Мадуро и начал оказывать на Венесуэлу дополнительные меры экономического и дипломатического давления.