В Минобороны РФ рассказали о катастрофической ситуации в лагере Аль-Холь в Сирии

Москва, 10 апреля. В лагерь «Аль-Холь», расположенном на северо-востоке Сирии сложилась крайне тяжелая обстановка из-за нехватки лекарств и продуктов питания. По данным российского Центра примирения враждующих сторон, в лагере уже погибли 235 детей. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин.

Лагерь расположен на территории, подконтрольной коалиции во главе с США. По словам Купчишина, информацию о произошедшем удалось получить от беженки, бежавшей из лагеря «Аль-Холь».

«В лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети. Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общее число погибших детей в лагере аль-Холь увеличилось до 235», ― рассказал российский генерал.

Он выступил с призывом ко всем международным организациям принять срочный меры для оказания помощи беженцам в данном лагере. Отметим. Что «Аль-Холь» является крупнейшим лагерем беженцев к востоку от Евфрата.

Напомним, что международная коалиция во главе с США находится в Сирии с 2014 года незаконно, без разрешения властей, под предлогом борьбы с терроризмом. Однако за несколько лет присутствия сил коалиции в регионе не было достигнуто каких-либо успехов в данном направлении.