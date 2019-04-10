Депутат Госдумы рассказал, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

Москва, 10 апреля. Россия готова вернуться в ПАСЕ только на условиях равноправного диалога, права делегаций не должны быть ущемлены, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В среду делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

Чепа в интервью РИА Новости отметил, что российская сторона «готова услышать призыв» и готова к диалогу, однако Москва хочет, чтобы ее слышали.

«И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах… Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права», — подчеркнул политик.

Чепа добавил, что не должно быть «никаких дискриминаций в отношении России» или других стран.

ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в 2014 году. Такое решение было принято из-за присоединения крымского полуострова к составу РФ, пишет Infox.ru. Из-за действующих ограничений Россия в ответ приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

В резолюции, принятой в среду, утверждается, что санкции ПАСЕ в отношении делегации из РФ после воссоединения Крыма с Россией и последующее решение страны «прекратить участие в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации». А отказ платить взносы послужил причиной возникновения бюджетного кризиса в организации.

Ассамблея в документе призвала Россию сформировать свою делегацию и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет СЕ.

Отметим, накануне генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что возможный выход РФ из Совета Европы чреват негативными последствиями, предавала «Газета.ру». По его мнению, Совет Европы — это единственное место, где Россия «связана с Европой в обязательном судебном порядке». Если РФ выйдет из совета, то Европа увидит другую Россию.

Слова генсека ЕС возмутили главу украинского МИДа. Климкин заявил, что предложивший эту идею Ягланд руководствуется порочной логикой. По словам украинского министра, следуя логике генсека СЕ, можно «выпускать преступников из тюрем».