Небензя заступился за постпреда Венесуэлы на заседании Совбеза ООН

Нью-Йорк, 10 апреля. В ходе очередного заседания Совета Безопасности ООН вице-президент США Майкл Пенс потребовал от постоянного представителя Венесуэлы Самуэля Монкаде покинуть заседание. По словам американского вице-президента, время главы Венесуэлы Николаса Мадуро якобы «вышло».

«Вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», - заявил Пенс в своем обращении к Монкаде.

Вице-президент США указал, что на заседании по гуманитарной ситуации в Венесуэле должен присутствовать не член аппарата президента Мадуро, а «представитель свободного правительства» южно-американской страны, пишет «Царьград».

За венесуэльского дипломата заступился российский постпред при ООН Василий Небензя, который осадил Пенса. Он напомнил американцу, что постпред Венесуэлы был назначен на свой пост законным правительством своей страны, а его полномочия подтверждены Генеральной ассамблеей ООН.

Напомним, что в январе в Венесуэле оппозиция при поддержке США предприняла попытку государственного переворота. Вашингтон также пытался осуществить военную интервенцию под видом гуманитарной помощи.

Ранее Газета.ru сообщила об отказе Хуана Гуайдо вести переговоры с законным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Следует отметить, что, вопреки призывам поддерживаемой США оппозиции, военнослужащие Венесуэлы сохраняют верность законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Россия настаивает на недопустимости вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики.