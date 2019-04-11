Иностранные инвестиции в России польза или угроза экономике. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Иностранные инвестиции приносят пользу или угрожают экономике России? Стоит ли доверять западным партнерам в этом вопросе?

— Компания Ford закрывает завод во Всеволожске. В девяностые нам буквально предлагали молиться на иностранных инвесторов. Прошло время, они пришли и некоторые начали уходить. Причем компания Ford скорее из-за своих внутренних проблем, нежели из-за санкций против России. Они не видят экономического смысла иметь завод в Ленинградской области. И у нас сразу возникает ряд проблем: люди могут остаться без работы, налоговые отчисления перестанут поступать в бюджет, целый спектр наших российских поставщиков может остаться без заказа.

Хорошо ли ждать иностранных инвесторов? Все очень неоднозначно. В сегодняшней экономике главное — не производство, а обеспечение сбыта продукции. Если пришедшее иностранное предприятие решает сбывать товар на нашем рынке, то у нас должен быть платежеспособный спрос. Когда падает спрос, часть рынка сужается. Если предприятие открывается с прицелом на экспорт, то почему где-то заграницей должен быть открыт для вас рынок. Кроме того, на международном рынке санкции. Таким образом, продукцию, произведенную в России, сложно продавать у нас и становится все сложнее ее продавать за рубежом.

Может тогда продавать в Азии, в Китае? Да, это очень хорошая мысль. Я думаю, она уже давно пришла в голову руководителям нашей страны и тем, кто занимается бизнесом. Однако правила торговли одинаковы для любого региона. Азия тоже не спешит открывать свой рынок для нас.

Зачем нужны иностранные инвестиции? Не для постройки ангара, а для получения технологии. Нам нужна интеграция и создание своего рынка. А если мы делаем ставку на иностранных инвесторов, мы оказываемся в полной зависимости от них. Инвестиции не есть большое благо для страны, если ты их не контролируешь. Что делать в этой ситуации? Помогать отечественному бизнесу и не забывать, что государство должно развивать экономику.