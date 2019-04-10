Небензя пресек попытку постпреда Германии в ООН ограничить ему время выступления

Нью-Йорк, 10 апреля. Постпред России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Немецкий дипломат решил предложить ввести ограничения на выступления представителей на заседаниях Совбеза. По его мнению, дипломатам достаточно пяти минут, чтобы донести свои мысли. Чтобы придать веса своим словам, постпред Германии установил большие песочные часы.

На заседании в среду обсуждалась ситуация в Венесуэле. После выступления вице-президента США Майка Пенса слово передали российскому дипломату. В этот момент немецкий дипломат перевернул песочные часы.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — заявил на это Небензя.

Небензя на попытку постпреда Германии ограничить его выступление с помощью песочных часов: «Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно» pic.twitter.com/YSws2ppjBw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 10, 2019

Отметим, в начале марта Небензя раскритиковал действия Совбеза ООН, который не принял ни одной резолюции по Венесуэле. Дипломат обратил внимание на то, что американский документ был написан «под прикрытием заботы о людях для смены режима».

Небензя выразил сожаление от того, что «Совет Безопасности вновь оказался втянут в это политическое шоу и авантюру». По его мнению, Совбез сам становится угрозой миру и безопасности из-за действий США.

Напомним, обсуждаемые в ООН резолюции России и США обладают противоположным подходами к решению кризиса в Венесуэле. В частности, вариант Москвы предполагает урегулирование кризиса через механизм, выработанный в Монтевидео, посредством диалога. Вашингтон призывает к началу политического процесса, который приведет к досрочным выборам.