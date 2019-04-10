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Россия

Первый в ВС РФ комплекс РЭБ «Палантин» поступил в войска ЗВО

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Первый в ВС РФ комплекс РЭБ «Палантин» поступил в войска ЗВО

Москва, 10 апреля.  В войска общевойсковой армии Западного военного округа поступил первый в ВС России комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин», предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки.

«Первый в Вооруженных силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа», — говорится в сообщении командования округа.

Данный комплекс предназначен для подавления как существующих, так и перспективных систем радиосвязи противника. Кроме того, его можно использовать для радиоэлектронной разведки. «Палантин» в состоянии не только ослепить противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, но и лишить его сотовой и трекинговой связи.

Более того, этот комплекс может объединять различные комплексы РЭБ в единую рабочую сеть, существенно повышая эффективность их применения. Ранее комплекс успешно прошел войсковые испытания и был поставлен на вооружение в одну из области Центрального Черноземья.

Осенью Федеральное агентство новостей сообщало, что РФ разместила новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» в Калининградской области. Речь шла о размещении 13 комплексов, которые сегодня расположены на военных объектах Военно-морского флота (ВМФ) России в Еврейской автономной области, Приморском и Краснодарском крае, а также в других регионах РФ.

 

Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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