РФ и Зимбабве подписали соглашение о строительстве нового платинового рудника

Хараре, 10 апреля. Зимбабве подписала соглашение с Россией о строительстве нового платинового рудника стоимостью 4 млрд долларов, сообщил заместитель министра по горнорудной промышленности Полит Камбарума.

Как сообщает Mining Weekly, рудник будет разработан на перспективу. По словам Камбарумы, заключить сделку планировалось еще в 2014 году. Предполагается, что проектирование и строительство шахты обойдется в 4 млрд долларов.

«Две недели назад мы доработали соглашение, и россияне готовы приступить к работе», — сообщил заместитель министра.

Камбарума уточнил, что рудник будет принадлежать компании Great Dyke Investment: совместное предприятие РФ и Зимбабве.