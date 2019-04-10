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Сербский парламентарий напомнил ПАСЕ о принадлежности Крыма России

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Сербский парламентарий напомнил ПАСЕ о принадлежности Крыма России

Брюссель, 10 апреля. Сербский депутат Александр Шешель призвал Совет Европы уважать территориальную целостность России, напомнив, что Крым и Севастополь входят в состав РФ. Об этом Шешель заявил в ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Парламентарий подчеркнул, что Россию просят возобновить выплату членских взносов в бюджет Совета Европы, «но в праве голоса отказывают». Депутат также добавил, что  заявил, что ПАСЕ и Совет Европы должны решать разногласия исключительно путем диалога.

«ПАСЕ и Совет Европы должны найти общий механизм для решения таких проблем в будущем... и Совет Европы должен уважать территориальную целость Российской Федерации, в том числе Крыма и Севастополя как части России», — сказал Шешель.

Сербский депутат также напомнил, что именно Россия освободила Европу от фашизма, отметив, что «Европы нет без России».

Напомним, в 2014 году делегация РФ была лишена ряда основных полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приостановила свою работу в организации, а также прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы. Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако часть ограничений остается в силе.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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