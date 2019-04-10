Депутаты Рады не стали голосовать за «включение мозгов»

Киев, 10 апреля. Во время заседания Верховной рады Украины на обсуждение был вынесен необычный вопрос о «включении мозгов».

Украинский парламент обсуждал поправки к закону о государственном языке, когда вице-спикер Рады Ирина Геращенко вступила в споре с коллегой из фракции «Блок Петра Порошенко» Ольгой Черваковой. В ходе споре Геращенко сказала: «Я бы хотела, чтобы в этом зале включались мозги у кого-то еще, кроме председательствующей».

Вскоре после этой фразы депутат от фракции «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич обратился к вице-спикеру с просьбой вынести на голосование предложение о «включении мозгов» в зале. В ответ Геращенко, говоря как о предложении Шуфрича, так и об очередной поправке к закону о языке, внесла этот вопрос на голосование.

За инициативу «включить мозги» в итоге проголосовал 21 депутат (однако для принятия решения необходимо участие минимум 226 парламентариев).

Напомним, что в конце февраля Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о государственном языке. Обсуждение документа затянулось; спикер Верховной рады Андрей Парубий уже заявил, что в законопроекте присутствуют более двух тысяч поправок. Работа над обсуждением документа продолжится с 9 по 12 апреля ― после первого тура президентских выборов.

Согласно новой редакции «Закона о языке», украинский станет обязательным в сферах культуры, образования и для всех украинских масс-медиа. Также новый закон учреждает специальную комиссию по стандартам украинского языка, а также должность уполномоченного по языковой политике, пишет RT.