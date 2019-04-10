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Скончался актер «Современника» Геннадий Фролов

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Скончался актер «Современника» Геннадий Фролов

Москва, 10 апреля. Народный артист России Геннадий Фролов скончался на 82-м году жизни в среду, сообщили в пресс-службе театра «Современник».

«У нас очень горькая потеря. Сегодня, 10 апреля 2019 года, на 82-м году жизни скончался Геннадий Алексеевич Фролов», — говорится в сообщении театра.

Артист умер после продолжительной болезни, сообщили в театре. 

По информации пресс-службы театра, прощание с актером пройдет в воскресенье. Место и время церемонии прощания не уточняется.

Геннадий Фролов учился в мастерской театрального режиссера Виктора Станицына в Школе-студии МХАТ. Театральный вуз он окончил в 1959 году, а спустя два года был принят в «Современник». На счету актера несколько десятков спектаклей и фильмов.

Автор: Данила Копп
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